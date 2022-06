Fotógrafo e videógrafo Paulo Ferreira vence prémio na Turquia

JN Ontem às 22:54 Facebook

O fotógrafo e videógrafo Paulo Ferreira venceu no sábado o prémio "Jury Special Award", atribuído ao filme curto "A Terra dos Homens", no Festival Internacional de Cinema da Turquia. A cerimónia decorreu no Zeugma Mosaics Museum na cidade de Gaziantep.

O júri do Festival Internacional de Cinema da Turquia, considerado um dos mais emblemáticos da Europa ao nível do cinema temático, premiou o documentário "A Terra dos Homens", que reúne imagens de vários pontos do mundo e que prima pela mensagem de sensibilização, face ao desnorte dos comportamentos humanos em relação ao planeta e a nós próprios. As imagens são do próprio fotógrafo e videógrafo Paulo Ferreira e a voz é de Eduardo Rêgo.

Produzido em tempo de pandemia, o filme alerta para a multiplicidade de problemas que assolam a humanidade. Segundo o realizador, "este é o tempo de repensar comportamentos, o tempo de lembrar que as nossas ações têm sempre consequências, o tempo de mostrar que somos merecedores de habitar a casa a que chamamos Terra."

Paulo Ferreira é natural e residente em Gondomar e tem dedicado uma parte da sua vida a realizar documentários curtos ao redor do mundo. Países como a Espanha, Noruega, Chile, Argentina, Nova Zelândia e Islândia foram lugares onde Paulo Ferreira já filmou. Através dos seus filmes, Paulo Ferreira pretende fazer chegar às pessoas a mensagem de que é necessário preservar os poucos espaços naturais que possuímos na nossa única casa, o Planeta Terra.