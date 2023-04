Francis Alÿs e o globo em jogos infantis

Helena Mendes Pereira Hoje às 19:48 Facebook

Artista belga apresenta no Copenhagen Contemporary Art Center trabalhos da série "Children"s games" produzidos entre 1999 e 2022.

Já me tinha surpreendido em La Biennale di Venezia, protagonizando o pavilhão da Bélgica com parte destes "Children"s games" (Jogos Infantis) em que tive oportunidade de mergulhar, em versão alargada e completa, no Copenhagen Contemporary Art Center, na totalidade dos vídeos produzidos entre 1999 e 2022, onde vemos crianças em brincadeiras familiares, em jogos inocentes do quotidiano.

Francis Alÿs nasceu na Bélgica em 1959 e o seu trabalho desenvolve-se no cruzamento multidisciplinar entre a produção visual, a arquitetura e a investigação no campo da sociologia. Utilizando um campo expandido de media, que vão da performance ao vídeo, passando pela pintura e pela produção mais teórica, o artista explora temas da geopolítica com um sentido poético desconcertante.

Em 1986, mudou-se para a Cidade do México onde começou uma carreira como artista, tornando-se mundialmente reconhecido pelas abordagens antropológicas e estéticas que aplica em obras vídeo, sobretudo, procurando refletir o seu sentido crítico e de observação sobre o mundo que o rodeia. Ao vídeo somam-se, na generalidade das séries, desenhos, pinturas e apontamentos de viagem.

Com "Children"s games", Alÿs dá a volta ao globo em busca do lugar da inocência da infância e do direito de brincar que devia estar reservado a todos. Quando filma estes grupos de crianças, o artista diz-nos muito dos seus contextos geográficos e socioeconómicos, não deixando de ser comovente o comum da concentração na brincadeira, o poder da abstração que o jogo traz, bem como a felicidade que está em todas as pequenas coisas. As crianças que brincam transportam-nos para os espaços públicos que as rodeiam, tais como cidades, aldeias e zonas de risco, já que algumas das obras são filmadas em zonas de guerra e desastre.

Testemunhamos crianças a brincar em projetos de habitação social, abandonadas na fronteira EUA-México, ou num campo de refugiados Yazidi no Iraque, onde ainda acontecem brincadeiras despreocupadas com os materiais/resíduos disponíveis. Os vídeos revelam a necessidade de expressão e experimentação comum a todas as crianças, e como a brincadeira pode ser uma distração do peso da realidade, uma fuga bem-vinda para um lugar espontâneo e tranquilo. Simples, mas essenciais, as regras dos jogos promovem uma alegria visível, criando uma aparência de ordem, mesmo quando a vida é incerta e carregada de medo.

Nas suas viagens pelo mundo, Alÿs filma crianças a brincar desde 1999, contando a série, atualmente, com 31 vídeos, todos disponíveis neste local de visita obrigatória da capital dinamarquesa. Este conjunto de vídeos revela regras e tradições locais, ao mesmo tempo em que também se destacam elementos universais. "Children"s games" é uma janela para o interesse de Alÿs pela vida quotidiana e pelos rituais culturais.

Arquiteto de formação, Alÿs preocupa-se com a cidade e os seus espaços sociais, culturais e políticos. Frequentemente, o belga investiga um tema social ou uma área geográfica movendo-se fisicamente através dele como um observador objetivo, conferindo à sua prática uma qualidade quase antropológica.

Com este modus operandi, Francis Alÿs apresenta-se, ainda, como um artista ativista, como um cidadão atento e divulgador do real, convidando-nos a olhar a poesia do rosto de uma criança, de sapatilhas com marca contrafeita, concentrada num jogo de tabuleiro improvisado em terra batida, alheia às balas e à fome, a meditar na sua própria distração.

Francis Alÿs é um caso sério de originalidade e talento e esta exposição em Copenhaga, num espaço de exposição que reabilita um edifício industrial devoluto, é a certeza de que é preciso muito pouco quando a obra de arte, por si só, é um motor de pensamento.