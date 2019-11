Francisco Camacho leva "VELHⒶS" até ao Theatro Circo

Ana Jorge Teixeira Hoje às 14:36 Facebook

Passaram sete anos desde a última vez que o coreógrafo e bailarino Francisco Camacho dirigiu outros intérpretes. A vontade de partilhar saber acumulado levou-o a criar "VELHⒶS", espetáculo que sobe a palco do Theatro Circo, em Braga, a 22 e 23 de novembro.

O português reuniu um grupo de cinco profissionais em torno dos 50 anos, uma idade pouco habitual na dança. "Ironicamente vou fazê-lo com uma equipa de profissionais mais velhas, supostamente já com toda a experiência do Mundo", explicou Francisco. "VELHⒶS" quer ser uma resposta à "teoria de que os bailarinos só podem estar em palco até certa idade", disse, ao JN.

Ao som da música ao vivo de Sérgio Pelágio, a nova criação do coreógrafo convida à reflexão e desafia a perceção que o público normal tem sobre o tempo de vida de um bailarino. Por outras palavras, está a desafiar os cânones da dança ocidental, aprisionada à ideia de juventude. "No Japão, por exemplo, é o oposto. É com a idade que se conquista maior admiração e que se reconhece cada vez mais excelência aos bailarinos".

Não é de estranhar que o título também seja, por isso, uma provocação. Francisco e a sua equipa de intérpretes (Ana Caetano, Bernardo Gama, Carlota Lagido, Filippo Bandiera e Sílvia Real) querem contestar uma "convenção não oficial": o título "não pretende ser um insulto mas uma forma de levar as pessoas a pensar se devemos, ou não, estar num palco só porque temos 50 anos". Daí também o "Ⓐ" de anarquia impresso no título. Mais uma forma de protesto do elenco entre os 49 e os 54 anos de idade.

Indiretamente, "VELHⒶS" também pretende levar os espetadores a refletir sobre "se as pessoas mais idosas não podem estar noutro lugares". Há uma "tendência para a invisibilidade destas pessoas na sociedade em geral, são muitas vezes postas de lado", acrescentou.

Com o objetivo de "evocar memórias e os percursos de cada bailarino", vão ser contadas experiências pessoais e profissionais em cima do palco. Também vão ser​​​​ abordadas questões sobre o estar e o agir. Para Francisco, são "questões fundamentais sobre como estar em palco a partir do contacto com diversos materiais como as madeiras ou fios" onde se vai assistir à "afirmação dos corpos e da sua pertinência". Também alguns membros do público, coordenados antecipadamente, vão ser convidados a participar por breves momentos na nova criação de Francisco Camacho.