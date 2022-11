Francisco Laranjo e a abstração que não existe

Helena Mendes Pereira Hoje às 15:25 Facebook

Francisco Laranjo ousou deixar-nos no passado dia 16 de novembro e a falta que nos faz já se sente. Na Bienal de Cerveira, é possível ver, até final do ano, uma obra sua, "De ar e luz (a Wenceslau de Moraes)".

Francisco Laranjo ensinou-me que, na pintura, como no desenho - que eram as suas disciplinas de criação - a abstração não existe. O referencial parte sempre do real, de um recorte de cor ou forma que os nossos olhos fazem de uma fachada, de um corpo, de uma cidade ou multidão. A intelectualidade, que a sua pesquisa artística propõe, poderia ter inspirado um poema de Rimbaud (FR, 1854-1891):

"E desde logo fui banhado dentro deste Poema / De Mar infuso em estrelas, e tão latescente, / Devorador de imensa lazulita verde, onde, suprema / Flutua uma afogada forma, às vezes descendente."

Foi na descoberta da não-abstração de Francisco Laranjo que me apaixonei por artistas como Mark Rothko (RU, 1903-1970) e compreendi a poesia da cor e a importância da contemplação e do sentido transcendental da obra de arte. A obra de Francisco Laranjo manteve sempre essa liberdade do gesto que, enquanto linguagem, vem carregado de cadeias simbólicas, sendo expressão do corpo e da mente e forma de perceção do mundo que nos envolve. Nas obras de paleta eminentemente pop até às mais recentes, de clara influência do oriente e das viagens que fez ao Japão, Francisco Laranjo era um artista que ocupava um tempo e um espaço na História da Arte Contemporânea, marcado pela fuga aos lugares-comuns e pela busca permanente de uma independência plástica e intelectual que nunca se esqueceu dos seus mestres e professores, como é exemplo a devoção que tinha por Júlio Resende (PT, 1917-2011).

Francisco Laranjo nasceu em Lamego, em 1955. Era duriense como eu. Ele da margem sul e eu da margem norte do Douro. Estudou Artes Plásticas na Escola Superior Artística do Porto, tendo concluído a sua formação inicial em 1978. A atual FBAUP viria a conhecê-lo como Professor Catedrático e diretor, num legado pedagógico que marcou muitos. Todos identificamos nele um ser humano cordial, amável e permanentemente atento. Começou a expor, individual e coletivamente, em 1979 e Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha, Canadá, Índia, China, Coreia do Sul, Brasil, Reino Unido, Itália, Letónia, Dinamarca, França, Egipto, Países Baixos e o já citado Japão, são apenas alguns destinos que conheceram a sua singularidade e verdade pictóricas. Está representado em diversas coleções públicas e privadas, foi merecedor de diferentes bolsas de investigação e prémios.

Conhecemo-nos em 2011, no âmbito do Tempos Cruzados, área de programação de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura que coordenei. Foi convidado para protagonizar uma das Circunferências, o nosso projeto transversal na área do pensamento. Ao longo de cerca de 60 minutos, encantou-nos numa viagem sobre "O Artista, a Memória e o Lugar". Creio que nos tornamos amigos e que, então, descobri a sua obra. Em abril de 2013 tornou-se, por sugestão minha, artista exclusivo da Baganha Galeria, espaço com o qual colaborei por alguns meses. Foi arguente nas minhas provas públicas de doutoramento, em janeiro de 2021 e era, recorrentemente, artista convidado das Bienais Internacionais de Arte de Cerveira, que também são a minha casa desde 2007. Para esta última edição, enviou a obra, de 2016, "De Ar e Luz (a Wenceslau de Moraes)", uma pequena maravilha feita com tinta japonesa sobre papel que o artista executou manualmente. Escreveu, para o catálogo, que a peça "é a afirmação de um gesto elíptico aberto sobre papel japonês, também ele executado manualmente, dominando todo o espaço numa ação simultaneamente introspetiva e prospetiva."

A XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira está patente até 31 de dezembro de 2022 e é, na Galeria Bienal de Cerveira, que podemos ver este seu último sopro, plástico e performativo, de vida.

"De ar e luz (a Wenceslau de Moraes)"

Francisco Laranjo

Bienal Internacional de Arte de Cerveira

Até 31 de dezembro