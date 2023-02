Francisco Manso: "O ser humano aprendeu pouco"

João Antunes Hoje às 12:42 Facebook

Francisco Manso mostra neste domingo no Batalha Centro de Cinema, no Porto, a versão filme de "Abandonados", sobre a invasão japonesa a Timor. O JN esteve à conversa com ele.

Baseado em factos reais, a série de televisão de Francisco Manso, "Abandonados", retrata a invasão japonesa de Timor-Leste durante a Segunda Guerra Mundial, e a resistência que aí se encontrou, nomeadamente por parte de uma companhia de militares australianos, mas também devido à coragem e determinação de alguns portugueses que viviam no território. Passado a versão filme, a primeira apresentação pública decorre hoje no Porto, no Cinema Batalha. O realizador falou-nos do seu projeto.

Como é que descobriu este episódio mais ou menos escondido da nossa história?

O argumentista, o António Monteiro Cardoso, era um velho amigo, infelizmente já não está connosco, e ele escreveu um livro que se chama "O Diário do Tenente Pires", que aliás eu li, como li o livro sobre a guerra de Timor do Cal Brandão, que estava deportado em Timor. Era uma desgraça, a vida daquelas pessoas em Timor. Era uma coisa aflitiva.

Quando é que pensou criar uma série e agora um filme, sobre esse episódio?

Eu tinha ido a Timor, fazer aquele documentário sobre o Lusitânia Expresso, por causa do massacre de Santa Cruz, e da invasão da Indonésia. E imaginei, quando lá estava, o que terá sido aquela desgraça, aquilo foi tudo destruído com a invasão do Japão. Eles ocuparam Dili, destruíram aquilo. Havia pouquíssimos europeus, praticamente não tinha meios de defesa, o Salazar não encontrou vontade para proteger os portugueses, e preferia vitimizar-se.

O que se passou na realidade?

Os japoneses aproveitaram o momento para invadir Timor, embora nós fôssemos aparentemente neutrais. A partir daí tudo se complicou, eles ficaram lá muito tempo, cometeram barbaridades. E os horrores por que passaram os portugueses. Havia dois campos de concentração, em Liquiçá e em Malwara. Foi um horror, aquelas pessoas não tinham comida, não tinham remédios. Achei isto uma história impressionante, uma história que foi intencionalmente, esquecida pelo regime.

Diria que é a sua missão, entre aspas, resgatar da História episódios como este, que não estão mesmo nos livros de História?

O cinema e a televisão são veículos para mostrar às pessoas acontecimentos que de certa forma foram sonegados, e que revelaram tipos de uma coragem extraordinária e de verdadeiros heróis, como foi o caso deste Tenente Pires e do Cal Brandão. Foram pessoas que se sacrificaram, o Tenente Pires morreu, o Cal Brandão acabou por ir para a Austrália. Não é tanto uma missão, mas interessa-me a História, com "H" grande.

A História de Portugal tem imensos episódios assim...

Há uns que era bom que nem falássemos, devíamos envergonhar-nos deles, mas outros não. Houve muitos portugueses que se bateram contra a injustiça, pela defesa dos mais fracos, arriscaram a própria vida e acabaram por pagar por isso. Estas histórias devem ser contadas, porque também é importante que nós saibamos qual foi o nosso percurso no mundo, não é só aquela coisa dos navegadores, é claro que foram fantásticos, que fizeram coisas extraordinárias, mas a partir daí também se fizeram coisas horríveis.

E este episódio, pelo que mostra, também foi particularmente brutal.

Muitas vezes a História é muito mal contada. Consoante os poderes estão instalados, contam a História como lhes convém. Este é um caso paradigmático, o abandono daqueles cerca de quinhentos portugueses, que foram vítimas em Timor, sem meios de defesa, sem alimentação, sem nada. O Governador ficou lá, mas estava refém dos japoneses, em termos práticos estava preso no palácio. Estas pessoas merecem um olhar do audiovisual. Os livros são ótimas formas de chegar às pessoas, mas os filmes e as séries têm aquela força que todos nós sabemos.

No mundo em que vivemos, rodeado de conflitos e de guerras, qual é a ressonância deste filme e desta série para os dias de hoje?

Há muito paralelismo, há muitas semelhanças com o que estamos hoje em dia a assistir. Uma potência enorme, a Rússia, a invadir um país com escassos meios de defesa. Agora não, porque o ocidente tem enviado para lá muito material. O que me custa é não haver um investimento do ocidente na questão da paz. E há infelizmente um maior investimento na questão da guerra. No fundo quem sofre são sempre as populações civis indefesas, as mulheres que são violadas, os velhos que morrem, sem remédios nem alimentação e ao frio, os miúdos que perdem os pais. Isto é de uma atualidade enorme e é uma temática universal. O ser humano aprendeu pouco.

Quais foram as principais dificuldades logísticas em termos de produção?

Inicialmente era para ser rodado em Timor, porque havia apoios de Timor, mas as distâncias são enormes. Em termos práticos são dois dias para chegar lá. Não podia dispor dos atores, porque estavam todos a fazer outras coisas. E os custos das viagens eram uma coisa impensável. A opção foi ir à Madeira e em boa hora fui. Aquela zona da laurisilva, da floresta endémica, daqueles picos e daqueles vales, permitiu-me que, pelo menos nas cenas de florestas, dar uma ideia do que é Timor. Mesmo assim tivemos dezenas e dezenas de viagens aéreas.

Como é que levaram australianos, japoneses e timorenses para a Madeira?

Esse era o grande problema. Na Madeira não há. Foi muito complicado arranjar pessoas para fazer essas personagens. Também não podia levar para lá atores ingleses ou australianos. Daí aquele sotaque, para que se entenda com mais clareza que não são portugueses. Ou então tinha de encher o filme de legendas, o que também não queria.

Como é que o filme foi recebido em Timor?

O presidente Ramos Horta promoveu uma antestreia para 1.500 pessoas, foi assim uma coisa em grande. As reações foram boas, as pessoas gostaram muito. E as pessoas em Timor não sabem a sua História, é uma coisa aflitiva. Quando se fala de Timor há sempre a tendência de se falar da invasão da Indonésia, daqueles 25 anos em que o português at+e foi proibido. Há uma juventude muito grande em Timor, a percentagem de gente jovem é muito grande. Mas se não sabem o que se passou quando eram crianças com a invasão da Indonésia, muito menos sabem sobre a invasão japonesa. Ficaram muito surpreendidos, havia várias escolas, foi muito bonito.

E agora, o que vai acontecer no Cinema Batalha?

No Batalha vai haver uma apresentação pública do filme. E por uma razão até muito importante. A Câmara do Porto associou-se ao projeto do filme, porque quer o Cal Brandão, quer o Tenente Pires, quer o próprio governador da altura, eram todos naturais do Porto. A família do Cal Brandão é conhecida no Porto, mas o Tenente Pires nem se sabia que era da cidade. O Cinema Batalha teve uma importância enorme na formação de muitos cinéfilos. Foi muitíssimo bem recuperado, está lindíssimo. Fiquei muito contente com a ideia de estrear o filme no Porto, porque é merecido e o sítio não podia ser melhor. Vão ser convidadas pessoas de várias áreas e depois esperamos que o filme tenha a possibilidade de estrear no circuito comercial.