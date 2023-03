Frankie Chavez mudou tudo e agora regressa em português

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 15:11 Facebook

Novo álbum "Alcântara" já está a ser apresentado em formato intimista em clubes portugueses. Esta sexta-feira há concerto em Leira, no sábado é a vez de Arcos de Valdevez e a 1 de Abril, Frankie Chavez toca no Lustre, em Braga.

Fechado em casa durante a pandemia, e num momento sensível a nível pessoal, Frankie Chavez fala desde Alcântara, local onde morava e que dá nome ao novo disco, numa espécie de catarse. "Alcântara" foi lançado em fevereiro e Frankie Chavez regressa a solo com uma novidade: agora canta apenas em português.

"Uma das coisas boas de fazer arte é não repetir os processos e com este disco tentei não repetir o processo". A gravação, garante, foi "totalmente diferente" do que tem feito até agora, nos três álbuns e um EP anteriores. "Escrever em português levou as músicas para outro lado, as músicas ficaram com um cariz mais "melo".

Frankie Chavez conta que, desta feita, o processo foi menos imediato - "fiz uma pré-produção de meses. Pensei, gravei, apaguei, regravei".

Pela primeira vez a cantar em português, Frankie Chavez espera que quem o segue entre em "Alcântara" com "mente aberta".

"Algo tão diferente como mudar de língua torna desafiante o novo trabalho, tanto para mim como para quem vai ouvir". O novo disco é composto por nove originais, com letra e música de Frankie Chavez, à exceção do tema "Cheguei bem" com letra de Pedro Puppe e ainda uma versão de "Só", de Jorge Palma.

"Cheguei bem", uma música que fala da jornada do cantor pelos Caminhos de Santiago, foi o mote para a aventura pela língua portuguesa. Enviou uma melodia a Pedro Puppe, que lhe retribuiu com uma letra em português. Frankie sentiu-se inspirado e continuou a andar.

"Este foi um álbum circunstancial, foi tudo natural e foi acontecendo ser diferente por acasos da vida".

Frankie Chavez tem subido aos palcos com o seu projeto Miramar, no qual faz dupla com Peixe, o guitarrista dos Ornatos Violeta, mas em nome próprio "já nem dá para recordar a última vez".

"Estou entusiasmado para tocar em banda, com esta 'grupeta' e com estas novas músicas".

"Alcântara" está já a ser apresentado ao vivo em clubes portugueses desde o início do mês, tendo passado pelo Bang Venue em Torres Vedras, pelo Musicbox, em Lisboa, pelo Salão Brazil, em Coimbra ou pela sala do M.Ou.Co., no Porto. Esta sexta-feira, 24 de março, sobe ao estrado do Texas Bar, em Leiria, e no sábado atua no Festival Sons de Vez, em Arcos de Valdevez. O Lustre, em Braga, recebe Chavez e a sua banda no dia 1 de abril