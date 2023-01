Fred Ferreira e Regina Guimarães juntos no álbum "Mãos no Fogo" hoje editado

Hoje às 20:46 Facebook

O baterista e produtor Fred Ferreira 'mergulhou' na obra da poetisa, cineasta, dramaturga e letrista Regina Guimarães e o resultado foi o álbum "Mãos no Fogo", que junta os dois artistas, hoje editado.

Em "Mãos no Fogo", composto por dez temas, Fred "cria um ambiente sonoro para a declamação de Regina Guimarães", lê-se no texto de apresentação do álbum.

O baterista e produtor "sempre foi um grande fã" do trabalho de Regina Guimarães.

"Os poemas e letras de Regina fazem parte das suas memórias de vida e desde sempre se lembra de ter começado a ouvir as suas letras cantadas por vários artistas que muito admira e de ficar completamente rendido com as palavras e a poesia cantada", lê-se no comunicado sobre o álbum, hoje divulgado.

Ao longo dos anos, Fred foi acompanhando o percurso de Regina Guimarães, e a admiração pela artista "não parou de crescer".

Quando Fred começou a pensar em criar um álbum "que ligasse a música à poesia e à força das palavras [...], era Regina que lhe vinha à cabeça assim como a sua voz e poemas maravilhosos que tanto o marcaram, era com Regina que queria fazer esta viagem".

Citado no comunicado, o baterista e produtor recorda que quando falou do projeto a Regina Guimarães, esta "aceitou fazer a experiência" e convidou-o para sua casa, no Porto.

"Fui lá a primeira vez com um pequeno 'setup' de gravação que montei na sala de casa dela, onde a Regina, sentada numa cadeira me leu alguns textos. Desde a primeira leitura que a sua voz e os seus textos, ressoaram em mim com muita força e senti-me absolutamente sortudo por poder estar a viver aquele momento tão especial. Mal saí no primeiro dia, fechei-me a ouvir vezes sem conta as gravações e a tentar criar as músicas para o que foi dito na sua sala", partilhou.

Depois desse momento, Fred isolou-se e, "durante um ano", tentou perceber o mundo de Regina Guimarães e também o seu.

Seguiu-se outra sessão de gravação em casa de Regina Guimarães e "o processo repetiu-se outra e mais outra e mais outra vez".

Fred considera o processo de criação de "Mãos no Fogo" "um dos mais bonitos" em que já esteve envolvido.

O álbum está disponível a partir de hoje em todas as plataformas digitais.

Fred (Frederico Pinto Ferreira) cresceu ligado à música por razões familiares - é filho de Kalu, dos Xutos & Pontapés, irmão do músico Sensi - e começou a tocar bateria na adolescência.

Depois da primeira banda oficial, os Yellow W Van, nas duas últimas décadas o músico foi inscrevendo o nome, como instrumentista, autor e produtor, em projetos como Buraka Som Sistema, Os Dias da Raiva, 5-30, Banda do Mar, Orelha Negra, Slow J, Língua Franca, Oioai, com Francis Dale e a fadista Raquel Tavares.

Em setembro de 2021, editou "Series Vol.1 - Madlib", que é "uma espécie de tributo" ao DJ, produtor e 'rapper' norte-americano Madlib (Otis Jackson Jr.).

Nascida no Porto, em 1957, Regina Guimarães é poetisa, cineasta, dramaturga, letrista, professora universitária e fundadora da editora Hélastre.

Com uma vasta obra na poesia e na dramaturgia, tem também desenvolvido trabalho como encenadora.

Com Ana Deus e Alexandre Soares, fundou os Três Tristes Tigres, grupo de música rock cuja existência se fixou nos anos 1990, tendo editado três álbuns: "Partes Sensíveis" (1993), "Guia Espiritual" (1996) e "Comum" (1998), além da compilação "Visita de estudo" (2001).

Em 2020, a banda editou um álbum de originais: "Mínima Luz".