Frederico Pedreira vence Prémio da Fundação Eça de Queiroz

O escritor Frederico Pedreira conquistou o Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp 2021 com o romance "A Lição do Sonâmbulo". O júri destacou a "elasticidade e amplitude" da obra..

"A Lição do Sonâmbulo", o mais recente livro de Frederico Pedreira, sucede a "Luanda Lisboa Paraíso", de Djaimilia Pereira de Almeida, na lista de vencedores do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium bcp.

O júri, constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira Cardoso e Maria Helena Santana decidiu por unanimidade contemplar o romance, frisando que se trata de «uma narrativa original de tipo autobiográfico que tira sentido existencial do quotidiano familiar burguês». Entre os finalistas encontravam-se Ana Bárbara Pedrosa, Mafalda Damas Revés, Paulo Rodrigues Ferreira e Amadú Dafé.

"Dotado de uma grande elasticidade e amplitude, o autor integra influências literárias, indo muito longe em cada etapa, mas regressando sempre, de forma orgânica, ao ponto de partida, revelando um domínio absoluto da matéria narrativa", escreveu o júri.

O prémio, no valor de 10 mil euros, contempla bienalmente uma obra ficcional (romance ou novela) de autor português com idade não superior a 40 anos, e visa promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura portuguesas.

A entrega do prémio terá lugar no dia 2 de outubro na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, na casa que inspirou o autor de "A Cidade e as Serras".