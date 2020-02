Fundador da "Le Nouvel Observateur" foi testemunha singular do século XX

Rita Castro Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Jean Daniel, escritor, fundador e diretor da revista "Le Nouvel Observateur" morreu, esta quarta-feira, aos 99 anos. A publicação semanal definiu-o como sendo "o jornalista francês de maior prestígio" do século XX, "um ator e uma testemunha de consciência neste mundo".

O diário espanhol "El País" entrevistou-o há pouco mais de um mês, em Paris, onde vivia. "Parecia um gigante saído de outro tempo", lembra agora o jornalista Marc Bassets. E, apesar dos seus 99 anos, e da pouca mobilidade, "estava lúcido" e com "o mau humor de sempre".

Jean Daniel Bensaïd, judeu argelino, amigo fraterno de Albert Camus (1913-1969), jornalista e fundador da revista semanal "Le Nouvel Observateur" (título de referência na Europa), e seu diretor até 2008, foi dono de uma carreira inigualável, que fez dele uma das mais importantes testemunhas do século XX.

Como também lembra a "L"Obs", Jean Daniel estava em Cuba a almoçar com Fidel Castro quando recebeu a notícia de que John F. Kennedy, então presidente dos EUA, fora assassinado. Estávamos em novembro de 1963.

Mas o seu percurso polvilhado de prémios internacionais não fica a dever-se apenas às suas reportagens e artigos de opinião, mas também à influência que exerceu junto de presidentes como Mitterrand, o último político que respeitou.

O jornalista escritor

Jean Daniel nasceu a 21 de julho de 1920 em Bilda, na Argélia. Estudou Filosofia na Universidade de Sorbonne. Em 1947, em parceria com o seu amigo Albert Camus, fundaria a revista crítica de letras e arte "Caliban". Em 1954 publicaria o seu primeiro artigo em nome próprio na revista "L'Express". Aí escreveu sobre a guerra da Argélia e tirou partido das negociações com a Frente de Libertação Nacional (FLN).

Em 1964, com o empresário Claude Perdriel fundou então a revista "France Observateur" que, mais tarde, ficaria conhecida como "Le Nouvel Observateur", liderada pelo jornalista até 2008. A revista semanal abordava e debatia conscientemente as principais lutas sociais, como a legalização do aborto, os direitos dos homossexuais e questões relacionadas com o racismo e preconceito.

Entre as entrevistas e trabalhos realizados ao longo da sua vida, Jean Daniel esteve à conversa com os intelectuais Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Edgar Morin, Paul Ricœur, Amos Oz, Milan Kundera, François Furet, Régis Debray, Pierre Nora, e com os conhecidos políticos Pierre Mendès-França, Michel Rocard, François Mitterrand,

Jacques Delors, Mario Soares, Shimon Peres.

Quando deixa de dirigir a "Le Nouvel Observateur", o jornalista continua a colaborar como colunista.

Jean Daniel foi também autor de vários ensaios, como "With Camus: How to resist the air of time" (2006) e "Mitterrand

the Elusive" (2016), e das histórias autobiográficas "The Wound" (1992) e "Mine" (2009).