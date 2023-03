"Furacão" Ivete Sangalo volta ao Porto mais de uma década depois

Sara Sofia Gonçalves Hoje às 07:04 Facebook

Cantora Ivete Sangalo é cabeça de cartaz do North Festival, em maio, em dia dedicado ao Brasil, que terá ainda Ana Castela e Gustavo Mioto. Black Mamba, Tiago Nacarato e Pedro Abrunhosa também já estão confirmados.

Ivete Sangalo é o novo nome anunciado para o North Festival, que decorrerá na Alfândega do Porto entre 26 e 28 de maio. A cantora conhecida como "furacão da Bahia" pisará o palco no dia 27, depois de mais de uma década desde a última aparição na cidade do Porto. A nova confirmação surge após já ter sido revelado que o britânico Robbie Williams é o cabeça de cartaz do último dia do festival.

Os clássicos de Ivete Sangalo ativarão as memórias dos mais velhos, mas também os recentes trabalhos estarão em destaque no dia em que subir ao palco do North Festival - que coincide com o dia em que a cantora festeja o seu 51.º aniversário.