"Futuro do Viriato não se resolve com telefonemas  à queima-roupa"

Helena Teixeira da Silva Hoje às 04:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Viseu, admite ao JN não renovar financiamento ao CAEV após "quebra ética" da diretora do Teatro Viriato.

A Câmara de Viseu foi a última a saber. Sozinha, Paula Garcia, diretora do Teatro Viriato, pediu a demissão, escolheu a sucessora e decidiu manter-se como presidente da associação independente que gere o Teatro - o Centro de Artes do Espetáculo de Viseu (CAEV). Isto, apesar de ter anunciado estar de partida para novos projetos. Esta "meia-mudança" apanhou a autarquia de surpresa e abriu uma crise de confiança institucional.

Em entrevista ao JN, Jorge Sobrado, vereador da Cultura, salvaguarda o futuro de um Teatro "forte, cosmopolita e ousado", mas não garante a continuidade do financiamento. Em 2021, quando cessar o contrato - com a Câmara e com o Estado -, o Viriato poderá assim ficar por sua própria conta. Ou conhecer um novo modelo de gestão, que é único no país desde a década de 1990.

Quando e por quem soube a Câmara da demissão de Paula Garcia da direção do Teatro Viriato e da escolha da sua sucessora, Patricia Portela?

Tivemos conhecimento de ambas as decisões através de um breve telefonema da diretora do Teatro, minutos antes do comunicado à imprensa. Nessa chamada, solicitámos que estas decisões aguardas sem uma reunião entre as partes, como seria compreensível e sucedeu no passado. O Município é o proprietário do Teatro Viriato e seu principal financiador.

Considerando que a Câmara financia tanto o Centro de Artes do Espetáculo de Viseu (CAEV) como o Teatro Viriato, esta decisão unilateral é legítima?

Numa parceria, as questões não se colocam apenas ou sobretudo no plano da legitimidade. Recomenda a ética das relações institucionais e os princípios da boa cooperação, transparência e confiança que exista um diálogo, uma auscultação, um entendimento. As decisões estratégicas pressupõem reflexão e ponderação entre as partes.

Nada na lei impede a decisão de Paula Garcia, mas a decisão é inédita em Portugal. A Câmara vai revogar ou caucionar este processo?

A Câmara estranha e não se reconhece no processo, que é inusitado e incompreensível. Representa um desrespeito institucional e uma quebra dos mais elementares princípios éticos da confiança e parceria. Existem reuniões agendadas nos próximos dias em que este assunto será tratado.

Não estando de acordo, o que fará? É verdade que, depois deste episódio, já houve sócios do CAEV a pedirem para sair?

É vontade da Câmara cumprir o contrato vigente com o CAEV até ao seu final, em 2021. Não existem planos B e a cidade de Viseu não merece ser prejudicada. O Município não se pronuncia sobre a vida interna de nenhuma associação.

O contrato do CAEV com a Câmara e com a DGArtes (2017-2021) termina, como disse, em 2021. Foram respeitados os pressupostos que asseguram a renovação do contrato?

Nenhum contrato é renovado sem uma avaliação, sobretudo quando envolve financiamento e património públicos tão expressivos. Assim determina a lei e o bom senso. Temos que saber respeitar e interpretar um projeto com 20 anos, legado de artistas como Ricardo Pais e Paulo Ribeiro. Cabe ao Município fazer uma avaliação sobre as condições e o interesse de uma renovação em momento oportuno. É indispensável construir relações de confiança e transparência.

Que consequências pode haver na relação entre a Câmara e o Teatro? Sem essa renovação contratual, acontece o quê? O Viriato fica suspenso? Em risco?

São questões que não se colocam. Há um contrato em vigor e os contratos devem ser cumpridos, em nome do interesse local e cultural. A avaliação sobre a sua execução e as decisões sobre o futuro devem ser realizadas sem pressões. Viseu não abre mão de um Viriato forte, cosmopolita e ousado, aberto ao mundo e à sua comunidade.

Recentemente, houve acusações de que a Câmara quer municipalizar o Teatro ao arrepio da autonomia prevista na concessão. Quer controlar a programação e a criação artísticas através do financiamento, com o objetivo político de valorizar apoiantes e neutralizar críticos?

A autonomia artística é sagrada. Foi e é, sempre e escrupulosamente, respeitada. No futuro, sê-lo-á também forçosamente. Em momento algum existiram interferências no papel da direção artística. Não conheço tão pouco queixa a esse respeito. Os convites a Ricardo Pais e Paulo Ribeiro para se associarem às comemorações dos 20 anos da reabertura do Teatro Municipal, na sua condição de fundadores, constituem um programa autónomo que a Câmara, no uso dos seus direitos, está a empreender. Dito isto, é preciso esclarecer que o Teatro é, em si mesmo, municipal. É propriedade do Município, que é também o seu principal financiador e dispõe, contratualmente, desde sempre, de direitos de utilização.

A nova diretora, Patrícia Portela, que toma posse a 1 de março, poderia vir a ser unânime? Ou alguém que vive entre Portugal e a Bélgica não tem condições para dirigir o Viriato à distância? Ela entra diminuída?

A tomada de posição do Município nada tem que ver com a pessoa em causa, da qual tenho pessoalmente as melhores referências, mas com o processo e a sua condução. Não se resolvem questões de fundo e sérias num telefonema à queima roupa. E antes de nomes, discutem-se estratégias e projetos. Não pode ser um "part time" e não acredito que alguém se reveja nisso. O Viriato, a sua história e a missão justificam uma direção artística autónoma e de corpo inteiro.

Que balanço faz da direção de Paula Garcia no Viriato?

Será difícil fazer um balanço justo num projeto interrompido.