Gábor Tompa: "O desespero é uma forma suprema de esperança"

"Lutei tanto tempo contra Calígula que acabei por me tornar Calígula", a frase do escritor húngaro János Székely parece resumir paradoxalmente toda a linha de pensamento do encenador romeno-húngaro Gábor Tompa que apresenta esta sexta-feira e sábado "Prometheus '22", no Teatro Nacional São João, no Porto, no âmbito do ciclo Finisterra. O homem que é simultaneamente diretor da União de Teatros da Europa (UTE) esteve à conversa com o JN sobre verdade, fé e devoção no ato teatral.

Porque decidiu remontar "Prometheus" para este ciclo sobre catástrofe?

Tivemos uma grande discussão na UTE sobre o que seria a noção de catástrofe, nas raízes da cultura europeia. Vivemos tempos tormentosos na Europa, de uma grande crise cultural. Há uma grande agressividade, uma tentativa de cancelamento da memória cultural, algo que temos de acautelar. Então quando pensamos nas raízes temos de pensar nos dramas gregos, adaptados a situações contemporâneas.

Quais são os veículos para contar este mito?

Nos últimos anos, há três tipos de pessoas em que penso muito: os intelectuais, os artistas e os cientistas, pessoas que têm uma grande responsabilidade. Porque são os líderes que podem descobrir as verdades mais complexas. Interessava-me muito a analogia de Prometheus, alguém que se posiciona contra Deus, contra as correntes instaladas, contra os sistemas políticos, que promove o fogo que aqui significa a verdade. O diálogo é necessário não como uma ideologia. Mas sem diálogo nunca conseguirás promover a paz. Especialmente quando isso envolve biliões de euros e de dólares. Prometheus traz o fogo, a arte e a fé e partilha contra a elite. Acaba por ser castigado pela sua filantropia, e pela sua forma de ver tudo pela perspetiva do amor. Era preciso considerar o que seria isso nos dias de hoje.

Como se caracteriza os detentores da verdade?

Decidi montar o coro da peça com um coro de jornalistas da CNN e de outros media mais mainstream, mas em vez de pôr alguém a comer o fígado de Prometheus como tortura, decidi que ele recebesse radiação, numa central nuclear para ser torturado. Prometheus prefere ser torturado e continuar a sua pesquisa pela verdade.

Nos dias de hoje é tudo tão manipulado que temos de relativizar sempre toda a informação que nos chega. Por cada pessoa que tem documentos que provam algo, há logo uma outra que prova que tudo é mentira. Peguei também em quatro personagens de Beckett: o diretor, o assistente, o técnico de luz e o ator, que nunca tem palavras. O diretor um tipo que está sempre descontente com tudo, tenta pôr o ator numa posição que lhe convenha, até que descobre que a crucifixação é o ideal. Então fiz uma mistura entre a tortura da mitologia e a tortura cristã, nesta luta pela verdade. Muitas vezes certas elites confiscam a verdade com propósitos diabólicos. Os intelectuais são quem carrega esta cruz, mesmo que isso possa significar perder as suas vidas. O que acontece no ato teatral. É necessário carregar a luz de Prometeu.

É então uma espécie de missão suicida?

O desespero é uma forma suprema de esperança, especialmente se conseguires que as pessoas se vejam no espelho. As pessoas da Europa de Leste têm um tipo de humor muito especial, que os ajudou a sobreviver mas que não os levou a lado nenhum. Não potenciou nenhuma mudança.

"No dia em que nos deixamos de opor ao que é mau para nós, então perdemos toda a vontade de viver" como diz Shakespeare...

Sim, Shakespeare inspira-se no "Livro do Apocalipse" para escrever o "Rei Lear" e aí encontra paralelos para todas as histórias, como a "Divina Comédia", de Dante. No fundo tudo é uma peregrinação. Onde estás no inferno dos hipócritas, ou no Purgatório, e no fundo o que procuras é encontrar-te a ti mesmo. Libertando-te de tudo.

Mas essa liberdade pode ter um lado nocivo?

Claro, ele pensa que quando abdicar o reino vai continuar a ser respeitado, mas quando desistes das coisas elas não melhoram. Passas a ser um anónimo. Se queres criar um mundo novo tens de abdicar de todo o mundo anterior e isso significa que tens de sacrificar também alguns inocentes, como é o caso de "Cordelia" em "Lear". Mas a nossa vida não acaba com a morte.

Não acredita na morte como um fim?

Acredito na morte, mas acredito que o desespero é o instrumento radical da mudança. Se tiveres um tumor, tens de o retirar imediatamente, livrar-te de tudo, se o deixares instalar-se, começas a ficar com metástases.

Essa regra devia aplicar-se ao teatro?

Não. O teatro nunca começa nem acaba. Temos de encontrar um território comum, dialogando com a tradição. Há pessoas que pensam que são muito originais, mas se já o fizeram há mil anos, das duas uma ou és inocente ou extremamente narcisista. No teatro europeu do século XX sempre houve uma pesquisa retroativa, em que cada geração negou a antecessora, mas voltou às anteriores. Não há nada melhor do que a continuidade.

Uma filosofia muito interessante...

Na filosofia oriental eles sabem muito sobre o corpo, porque olham para dentro, no cristianismo nós sabemos muito sobre a alma, porque olhamos para cima. Mas quando atinges o Nirvana, podes ser um Buda mas não podes ser Deus. No teatro que é verdadeiro há sempre uma camada de comunidade, de partilha. Onde chegas ao fim e consegues transformar a tua audiência. Não no sentido em que cada se levanta das cadeia são outras pessoas, mas no sentido de conseguires ver a tua projeção e aí, como a natureza é egoísta é mais fácil quando estamos a ver-nos noutro. Mesmo assim é preciso segurar o espelho.

Mas isso pode causar a tentação de um teatro biográfico?

Há uma tendência muito ideológica do teatro documental que nega tudo o resto. E tem o direito a existir, mas como tudo o resto para a qualidade persistir tu tens de te conseguir ver refletido. Quando um espetáculo é muito bom tu nem te lembras da história, lembras-te da sensação. Quando os gregos iam para os festivais Dionisícos não iam ver novas histórias iam ver as que eles já conheciam "Antígona", "Medeia", etc iam ver como elas eram contadas. O teatro não é uma narrativa e nesse sentido está muito mais perto da poesia do que da literatura. Tens de ter a essência condensada, como com narcóticos mas só bons efeitos.

Tem de existir distanciamento para evitar a auto comiseração ?

Quando Shakespeare escreveu Ricardo III ele disse que era o vilão perfeito. Mas como podes ser o vilão perfeito, num mundo de vilões? Isso são aquelas lavagens cerebrais de Wall Street, ou do Kremlin para adormecer as pessoas, em que te contam histórias onde existem os bons e os maus. Quando começo a ver isto vou logo ler os "Irmãos Karamazov" Kafka e Proust.

Portanto ninguém é inocente?

A coisa mais importante é a liberdade e é a que tem mais inimigos. Nos últimos três anos tornei-me um cético. Os bilionários triplicaram nos últimos três anos. Graças a quê? Armas e medicamentos. O medo faz-nos ser precipitados. Não nos deixemos enganar, é preciso esperar. Há 30 guerras a decorrer no Mundo e só falamos de uma, porquê? Há biliões de pessoas a morrer de fome e poderíamos acabar com isso rapidamente, mas isso não alimenta a avareza nem a riqueza.

Essa impotência causa-lhe frustração?

Muitas vezes fico frustrado, mas penso que tenho de ter a calma se não conseguir resolver todos os meus problemas. Eu sou cristão e penso que Deus poderá resolver parte dos meus problemas, tenho de deixar fluir (risos). O que aconteceu a Cristo entre os 12 e os 33 anos permanece um mistério, mas claro que ele estudou outras influências. No fundo a coisa mais difícil de ser cristão é amares o teu inimigo. É uma verdade, mas caramba, custa muito. Mas aí volta Prometeu e a verdade.

Ama sempre os seus inimigos?

Eu dei aulas nos Estados Unidos durante quinze anos, e lá não existe nenhuma liberdade. Um aluno meu quis apresentar um trabalho sobre "A boa pessoa de Setzuan", de Brecht e disseram-lhe que não podia ser porque não haveria chineses para fazer o papel. O mesmo com outro que num trabalho não teria judeus suficientes. Eu vivi num regime comunista e fui para os Estados Unidos e percebi que seria exatamente a mesma coisa. Estava a voltar atrás no tempo. Tive alunos de todo o tipo, gays, lésbicas, transexuais. E quero lá saber A partir do momento em que és adulto, deves poder escolher o que queres fazer, mas sem seres manipulado. Não vamos violar a biologia, fazendo lavagem cerebral. Até porque sabemos que há decisões irreversíveis.

O teatro pode ser então uma redenção?

O teatro é encontro. Eu fiz a"Medeia" com um elenco todo africano, o que sabem eles sobre ser gregos? Mas temos de deixar a cultura entrar e fluir. E principalmente não podemos aplicar o progresso de forma retroativa. A educação é fundamental, não podemos deixar as pessoas serem manipuladas. João Paulo II disse: "Não tenhas medo, abre o teu coração".

O Papa parece-lhe então um bom guia?

Claro que nem todos os papas são inocentes. Haverá na igreja alguns dos maiores pecadores. Mas porque estamos a dissecar apenas e só a Igreja? Cristo não queria uma instituição, nem queria o celibato isso foi uma coisa imposta. Claro que se alguém o quiser fazer ótimo. O auto sacrifício é um exercício, como qualquer outro. Mas não vamos viver na ignorância. Mais uma vez o teatro, Shakespeare era ótimo nisto porque conta as histórias de todas as perspetivas.