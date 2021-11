Gaerea celebram cinco anos no palco do Hard Club

JN Hoje às 17:41 Facebook

Banda tem mais de 80 atuações previstas para 2022.

O quinteto portuense de metal Gaerea assinala cinco anos de atividade com um concerto amanhã à noite na sua cidade, no Hard Club.

O espetáculo tem uma duração anunciada de duas horas e funcionará como um resumo do caminho percorrido, em que o grupo tocará na íntegra os discos já editados: o EP homónimo de 2016, o álbum de estreia "Unsettling whispers" (2018) e o mais recente "Limbo", do ano passado.

A esta atuação segue-se um ano 2022 com mais de 80 concertos confirmados, incluindo uma digressão europeia com 18 datas (partilhada com os Harakiri for the Sky e Schammasch) e presença em festivais como o Wacken Open Air.