Gal Costa e António Zambujo estreiam festival na fortaleza de Valença

Festival Contrasta terá periodicidade anual e anuncia programa com sonoridades plurais.

Gal Costa e António Zambujo são dois dos nomes em cartaz no novo festival de música que a Ritmos, promotora do Vodafone Paredes de Coura, vai organizar em Valença. As Cortinas de São Francisco, na fortaleza da cidade, vão ser o palco da estreia do evento, nos dias 15, 16 e 17 de julho, e que acolherá ainda concertos de Gisela João, Tiago Nacarato, IRMA e Tainá.

Segundo comunicado divulgado pela câmara local, este novo festival com o nome de Contrasta, será para "repetir anualmente no coração de Valença". "É uma aposta cultural de excelência, com a presença de artistas de renome nacional e internacional, contrastando estilos musicais e tendo como pano de fundo a fortaleza de Valença", refere o autarca daquela cidade, José Manuel Carpinteira.