Gala de prémios da MTV volta em setembro

Os MTV Video Music Awards (VMAs), uma das maiores galas de música do mundo, vai regressar a Nova Iorque, com a presença de artistas e do público.

A cerimónia de entrega de prémios que honra os melhores videoclipes do ano irá realizar-se no dia 12 de setembro, no Barclays Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A edição do ano passado estava agendada para o mesmo lugar, mas a pandemia fez com que parte da cerimónia fosse virtual, tendo sido apresentada em vários locais da cidade. Nessa gala atuaram artistas como The Weeknd, Lady Gaga, Miley Cyrus, Doja Cat, Maluma e da banda coreana BTS.

Este ano, de acordo com a informação partilhada pela organização do evento, a entrega de prémios da MTV voltará a contar com a presença de artistas e fãs. "Estamos a trabalhar para voltar a juntar os fãs da música de todo o mundo com toda a segurança."

A cerimónia irá decorrer conforme o protocolo de segurança do Barclays Center, o que inclui a divisão da arena em duas áreas, uma para as pessoas vacinadas e outra para as não-vacinadas.

Apesar de ainda não haver nomes confirmados para as grandes atuações da noite, a página oficial do evento pede aos fãs que estejam atentos às redes, onde serão reveladas novidades.