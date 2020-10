Galeria Welcome to Art promove venda online para lutar contra a fome

Hoje às 16:28 Facebook

A galeria lisboeta Welcome to Art promove a partir desta sexta-feira, Dia Mundial da Alimentação, a exposição de arte solidária,"48 artistas, 48 obras, 48 formas de ajudar".

A mostra é promovida com a Rede de Emergência Alimentar e é uma iniciativa da Entrajuda, em cooperação com os Bancos Alimentares Contra a Fome, para quem revertem os fundos angariados durante o mês e meio da ação.

A coleção, disponível online, é composta exclusivamente por artistas nacionais e promove, além do apoio financeiro direto ao combate à fome, através da Rede de Emergência Alimentar, um apoio à cultura nacional e aos pintores, escultores e vários outros, cujo trabalho foi fortemente afetado este ano.

A galeria escreve que "a seleção cuidadosa conta, por isso mesmo, com os tons de azul icónicos de Paulo Ossião, o abstracionismo e ficção lírica de Alfredo Luz, a pintura emotiva de Diogo Navarro, o estilo inconfundível de João Cutileiro, e a tridimensionalidade da escultura de Rogério Timóteo", entre outros. Sâo 48 razões e oportunidades para o público contribuir apoiando a iniciativa.

Num ano atípico e especialmente desafiante E com um impacto sócioeconómico devastador para várias famílias, a efeméride da alimentação promove a consciencialização global para uma das necessidades básicas do ser humano: comer. A Welcome to Art elegeu assim a Rede de Emergência Alimentar como entidade a divulgar através desta ação.

A partir desta sexta-feira e até 30 de novembro, será possível comprar obras deste catálogo, sabendo que, por cada compra, a Welcome to Art irá doar 10% do valor da peça a esta causa.