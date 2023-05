24 Maio 2023 às 19:57 Facebook

A cantora norte-americana Tina Turner, que morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, deu dois concertos em Portugal, ambos em Lisboa, um em 1996, no estádio do Restelo, e outro em 1990, em Alvalade. Veja as imagens dos espetáculos.