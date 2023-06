JN 08 Junho 2023 às 01:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O rapper norte-americano Kendrick Lamar foi a grande atração da primeira noite do Primavera Sound Porto, que este ano celebra dez anos. A cantora e compositora portuguesa Beatriz Pessoa foi a primeira artista a entrar em cena no arranque do festival, seguindo-se concertos de Georgia, Alison Goldfrapp, Holly Humberstone e The Comet Is Coming, antes do cabeça de cartaz que trouxe milhares ao recinto do Queimódromo, mas que não autorizou à imprensa a captação de fotos.