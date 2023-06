Depois da tempestade, imagens da última noite do Primavera Sound

S. A. 11 Junho 2023 às 01:37 Facebook

Depois da tempestade, a 10.ª edição do festival Primavera Sound Porto encerrou com as atuações de New Order, Julia Holter, Yves Tumor, Halsey e Nick León. Os cabeças de cartaz Blur subiram ao palco já de madrugada.