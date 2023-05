Euforia em Coimbra: imagens da multidão que já aguarda pelos Coldplay

17 Maio 2023 às 12:29 Facebook

A banda britânica Coldplay dá esta quarta-feira o primeiro de quatro concertos em Coimbra, no âmbito da digressão "Music of the Spheres". Desde cedo que os fãs começaram a chegar junto ao Estádio Cidade de Coimbra. As portas abrem às 17 horas.