Os 30 Seconds to Mars aturam, na última noite, no Altice Arena, em Lisboa, num concerto que ficou marcado pela presença de Diogo Piçarra em palco para cantar a música Rescue Me, mas também pela interrupção para ajudar uma fã que se sentiu mal.

Durante a música "Walk on Water", quase a fechar o espetáculo, Jared Leto pediu à banda para parar e ao público para abrir espaço, para que uma fã que se sentiu mal pudesse ser assistida e respirasse com maior facilidade.