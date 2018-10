Enchufada na Zona trouxe dez horas de música ao Porto

28 Outubro 2018 às 16:29 Facebook

Branko, Dino d"Santiago, IZem e os djs Enchufada apresentaram, sábado à noite, dez horas de música, repartidas entre o Hard Club Porto e o Maus Hábitos. Reveja a cobertura do evento no Instagram do Jornal de Notícias.

A Enchufada, editora liderada por Branko, estreou este sábado no Porto o evento "Enchufada na Zona", depois de uma primeira e bem-sucedida edição lisboeta, em 2017.

A decisão de transportar a festa para a Invicta surgiu da necessidade de dar a conhecer melhor o trabalho da editora ao público portuense.