Fatos exuberantes, suíças e música no Campeonato Europeu de Elvis

06 Janeiro 2018 às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 80 entusiastas de Elvis participam, este fim de semana, no Campeonato Europeu de Elvis, em Birmingham, Inglaterra, naquele que é considerado o maior evento de tributo ao artista norte-americano.

Organizado de forma a coincidir com o aniversário do cantor, a oito de janeiro, o Campeonato Europeu de Elvis atrai fãs de vários pontos do globo, que participam em competições de personificação do "Rei".

"Tentamos encontrar, como fazemos todos os anos, o mais parecido com o Elvis na Europa", revela o organizador do evento.