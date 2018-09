Festa de Outono de Serralves junta milhares de pessoas debaixo de sol e calor

29 Setembro 2018 às 18:41 Facebook

Milhares de turistas, famílias com bebés e crianças, casais de namorados, amigos, jovens e seniores entraram, este sábado, na 10.ª Festa do Outono 2018 de Serralves, cujo número de visitantes está a ser semelhante a 2017, segundo a organização.

"Tivemos 55 mil visitantes em 2017, nos dois dias da Festa de Outono 2017, e a adesão deste ano está a ser muito semelhante", disse à Lusa fonte do gabinete de imprensa da Fundação de Serralves, adiantando que a nova exposição de fotografias do artista Robert Mapplethorpe está também "com uma adesão bastante boa". No fim-de-semana de 21 a 23 de setembro, a exposição dedicada a Robert Mapplethorpe recebeu perto de 6.000 visitantes, batendo recordes de público.