Decorre, esta sexta-feira à noite, o segundo dia do NOS Primavera Sound, no Parque da Cidade, Porto. Percorra a fotogaleria para ver as imagens das atuações de IDLES, Zeal & Ardor, Amen Dunes, Mattiel, The Breeders e Shellac. O festival, que começou na quinta-feira e termina no sábado, recebe mais de 60 bandas ao longo de três dias de música.