Para apresentar a coleção Cruzeiro 2019, a Chanel contratou as irmãs Bella e Gigi Hadid, que desfilaram, quinta-feira, em Paris, numa passarela decorada com um navio. No final, os espectadores foram convidados a embarcar para tirarem uma foto no extravagante cenário.