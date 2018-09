Marcelo leva 25 obras da Feira do Livro do Porto com "ajuda" de Rui Moreira

07 Setembro 2018 às 21:16 Facebook

O presidente da República visitou esta sexta-feira a Feira do Livro do Porto. Durante três horas visitou os 150 "stands", tirou muitas selfies e escolheu 25 livros novos.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para enriquecer a sua biblioteca na visita à Feira do Livro do Porto, admitindo que contou com a boa vontade do presidente da Câmara do Porto.

"Eu saí uma fortuna ao senhor presidente da Câmara, eu queria comprar mas não tinha trocado, às tantas já não tinha dinheiro, eles também não tinham cartão e o senhor presidente da Câmara foi oferecendo. Saio daqui devedor", admitiu.

O presidente da República partilhou que leva "cerca de 25 livros", que irá ler nas deslocações à Letónia e nas viagens de automóvel que o esperam nos próximos dias.

Sobre a Feira do Livro, onde esteve cerca de três horas e visitou os 150 "stands" de venda, além das muitas "selfies" que tirou com quem estava no evento, o chefe de Estado destacou as melhorias de que o certame tem vindo a ser alvo.

"Respira-se melhor, bancadas muito mais amplas de acesso, achei tudo com uma organização, já para não falar daquela parte que apareceu de alimentação que convida a ficar na feira mais tempo", descreveu.

A Feira do Livro do Porto regressa a partir desta sexta-feira aos Jardins do Palácio de Cristal, onde até dia 23 vão decorrer várias atividades, numa edição marcada pela música e pela homenagem a José Mário Branco.