O novo elenco da série House of Cards foi apresentado, esta semana, na antestreia da última temporada da série política protagonizada até agora por Kevin Spacey. Depois das acusações de abuso sexual, Kevin Spacey saiu da produção e não volta no regresso da série.

A nova série chega à Netflix a dois de novembro, com Carrie Underwood (Robin Wright) no lugar da mulher mais poderosa dos EUA. A presença de Kevin Spacey "vai ser sentida", segundo um produtor, mas o ator não vai estar presente no ecrã.