Terceiro dia da 26.ª edição do Festival Paredes de Coura, que decorre até sábado com dezenas de concertos. No cartaz de hoje: Lucy Dacus; Kevin Morby; DIIV; Slowdive; Skepta; Smartini; Imarhan; Frankie Cosmos; ... And You Will Know Us By The Trail Of Dead; Vaarwell; Quadra; Pussy Riot; Lauer.