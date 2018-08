18 Agosto 2018 às 21:03 Facebook

Quarto e último dia da 26.ª edição do Festival Paredes de Coura. No cartaz de hoje: Arcade Fire; Dead Combo; Big Thief; Curtis Harding; Miles Sanko; Yasmine Hamdan; Silva; Dear Telephone; Keep Razors Sharp; DJ Kitten; Ninos Du Brasil; Ermo; Mr. Gallini; Penicos de Prata.