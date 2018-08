08 Maio 2018 às 10:11 Facebook

O Met Gala 2018, evento de beneficência do Metropolitan Museum of Art Costume Institute, reuniu, esta segunda-feira, em Nova Iorque, estrelas do mundo da música, moda, cinema e televisão. A edição deste ano, subordinada ao tema "Corpos celestes: Moda e a Imaginação Católica", homenageou o papel influente que o catolicismo desempenhou no mundo da moda ao longo da história, com várias celebridades a exibirem roupas inspiradas nos Papas, nas Cruzadas e em figuras divinas.