As antigas instalações de uma seguradora no Largo Tito Fontes, no centro do Porto, perto da Estação da Trindade, foram palco, esta quarta-feira, das gravações de vários momentos da telenovela da TVI "A Teia". A cena simula o assalto a um banco e na ação entram os atores Anamar e Pedro Carmo. O trânsito esteve condicionado na Rua de Gonçalo de Cristóvão para não atrapalhar as filmagens.