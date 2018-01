29 Janeiro 2018 às 16:05 Facebook

Twitter

Na noite deste domingo, a 60ª edição dos Grammys premiou numerosos artistas, muitos deles com uma rosa branca ao peito ou na mão, em demonstração de apoio ao movimento "Time's Up" - branco foi usado pelas mulheres que defenderam o direito ao voto. Os vestidos longos, alguns que deixam uma perna à mostra, e os decotes marcaram os "looks" das celebridades.