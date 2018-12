São 12 fotografias para sonhar: o calendário Pirelli 2019

07 Dezembro 2018 às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

As 12 fotografias do 46.º calendário anual da Pirelli, com o título "sonhar", foram tiradas entre Miami e Nova Iorque em abril de 2018, pelo fotógrafo escocês Albert Watson.

As imagens, divulgadas na quarta-feira pela empresa italiana fundada em Milão em 1872, contam as histórias de "sonhos" de personagens interpretadas pelas modelos Gigi Hadid (EUA) e Astrid Eika (Dinamarca), pelo designer Alexander Wang (EUA), pela atriz Julia Garner (EUA), pela modelo e atriz Laetitia Casta (França) e pelos bailarinos Misty Copeland (EUA), Calvin Royal III (EUA) e Sergei Polunin (Ucrânia/Rússia).

Segundo a Pirelli, o calendário transmite uma reflexão sobre a ambição e o sucesso através da perspetiva da mulher. Numa das fotografias, a personagem da bailarina Misty Copeland dança num clube acompanhada do namorado, interpretado por Calvin Royal III. Julia Garner é uma jovem fotógrafa amante da Natureza e a francesa Laetitia representa uma pintora que vive com o parceiro, interpretado pelo bailarino ucraniano-russo Sergei Polunin.

Pela primeira vez na história do calendário, foi fotografado um designer de moda, o norte-americano Alexander Wang, que interpreta o confidente de Gigi Hadid, uma mulher que se separou do parceiro recentemente.

O calendário Pirelli é uma publicação anual que começou em 1964. A iniciativa passa por reunir fotógrafos de renome e grandes ícones do mundo da moda para criar imagens nas paisagens mais deslumbrantes do planeta.