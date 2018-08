12 Maio 2018 às 18:52 Facebook

Dezenas de modelos e atrizes internacionais, incluindo a musa portuguesa Sara Sampaio, desfilaram, este sábado, na passadeira vermelha do quarto dia do Festival Internacional de Cinema de Cannes, no sul de França, antes de assistirem ao filme "Girls of the Sun (Les Filles du Soleil)", da realizadora francesa Eva Husson.