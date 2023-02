Monumentais Leprous levam Hard Club ao êxtase

21 Fevereiro 2023 às 20:03 Facebook

Kalandra, Monuments e Leprous: a sala do Hard Club, no Porto, ferveu com o peso do rock.

Mobilizaram-se as hostes rumo ao Hard Club, no Porto, numa noite que se iniciou com os noruegueses Kalandra, detentores de uma sonoridade folk com rasgos melancólicos e intensos.

De seguida, deu-se o concerto mais enérgico da noite: Monuments. É uma banda britânica fundada pelo lendário guitarrista John Browne, conhecido pelo seu estilo único de poliritmias e dinâmicas que lhe conferem uma identidade sonora incomum. Passaram por temas enérgicos como "Lavos" ou "I, the Creator", terminando o set list com "Cimmerian", um dos seus temas mais badalados, no qual o vocalista Andy Cizek demonstra todo o seu alcance vocal, desde os guturais mais obscuros até às harmonizações em falsete.

Público bem aquecido para os aguardados Leprous, banda encabeçada por Einar Solberg, dono dos teclados e vocais. Não foi preciso muito tempo para se ouvirem os primeiros coros por parte do público a acompanhar as batidas de Baard Kolstad em "The Price", um tema que deixou o publico em êxtase.

Passaram por canções como "Alleviate" ou "Below", numa performance onde a atmosfera da guitarra de 8 cordas, acompanhada de ritmos jazz, ganha uma imponência quase teatral e no qual o violoncelo de Raphael Weinroth-Browne é lei. "The sky is red" foi o tema escolhido para encerrar o espectáculo, de onde os fãs da banda sairam de barriga cheia, alguns deles ainda rumo ao concerto desta terça-feira em Lisboa para reviverem este momento. Gonçalo Delgado