Mr. Freakshow: quando o bizarro se funde com uma história de amor

Na passada sexta-feiral, Tiago Abelho, ator, performer e bailarino bracarense, apresentou a sua peça "Mr. Freakshow" no Auditório Sebastião Alba, em Braga. Nesta, um homem deambula no seu inconsciente em busca de um motivo para manter a sua sanidade.

Numa peça inteiramente desenhada em luz diminuta, Tiago Abelho fez uso da dança japonesa Butoh, em que a estética grotesca assume um papel fulcral na expressão corporal e filosófica.

Assim, Mr. Freakshow encontra nos prazeres carnais um escape. Interage com as figuras femininas da audiência, entre rugidos e gritos, em busca do amor. Há até tempo para uma despedida de solteiro e um casamento, onde o horror e a comédia se evidenciam a cada passo, terminando com a fuga da noiva na noite de núpcias, deixando a personagem principal desolada.

Sem encontrar outra saída, Abelho tenta enforcar-se para dizimar a dor e, vendo neste escape o seu insucesso, são figuras femininas que o acodem. Num tom cómico, vai chamando cada vez mais mulheres a palco para o libertarem da forca. No fim, encontra-se novamente sozinho, revoltado e isolado e acaba sugado pela sua própria consciência num momento fugaz, onde a luz se dilui e se dá por terminado o espetáculo.