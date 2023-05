JN 26 Maio 2023 às 22:09 Facebook

Arrancou, esta sexta-feira, o JN North Festival, que leva música à Alfândega do Porto até domingo. The Chemical Brothers são os cabeças de cartaz da primeira noite, que contou também com o rock dos artistas portugueses The Legendary Tigerman, Trabalhadores do Comércio e Jafumega.