JN 27 Março 2023 às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O guitarrista, compositor e produtor musical norte-americano Steve Vai apresentou na Casa da Música, no Porto, o seu 10.º álbum de estúdio, Inviolate. Reconhecido pela crítica e público como um dos melhores guitarristas do mundo, Steve Vai esgotou a sala da Casa da Música no domingo à noite.