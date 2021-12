Galiza acolhe a última dádiva deixada por Peter Lindbergh

Sérgio Almeida Hoje às 15:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Nunca a beleza feminina nos pareceu tão próxima e humana como nas obras de Peter Lindbergh, o influente artista falecido há dois anos durante os preparativos de "Untold stories". A exposição, a maior reunião de trabalhos do seu percurso artístico de quatro décadas, chegou no final da semana passada à Corunha, depois de, ao longo do último ano e meio, ter percorrido várias cidades alemãs e italianas.

De acesso livre, a exposição proporciona um olhar panorâmico sobre a obra do fotógrafo que ajudou a revolucionar os cânones estéticos da moda, ao mostrar as supermodelos da década de 90 e seguintes despidas do artificialismo típico das grandes sessões de moda.

"Todas as estrelas queriam trabalhar com ele, porque não pretendia transformar ninguém. Não lhes pedia que sorrissem ou posassem. Apenas queria que fossem elas próprias", afirmou ao "Jornal de Notícias" Benjamin Lindbergh, filho do fotógrafo e atual diretor da fundação criada em sua memória, à margem da inauguração da mostra.