Gaston Lagaffe vai regressar

Marc Delaf vai dar continuação às confusões do herói criado por Franquin

A comemorar o centenário da sua criação, a editora belga Dupuis acaba de anunciar a grande surpresa do ano: o regresso de Gaston Lagaffe, o anti-herói mais preguiçoso, trapalhão e inventivo que a banda desenhada já conheceu.

O responsável pelo regresso de uma das mais amadas e elogiadas séries franco-belgas é Marc Delaf, autor nascido no Quebeque em 1973 e conhecido como desenhador da série "Les Vacheries des Nombrils", a partir de argumentos dele próprio e de Maryse Dubuc.

Curiosamente, Delaf já tinha sido o autor escolhido pela Dupuis para desenhar a capa do álbum La Galerie des Gaffes", uma homenagem colectivas a Gaston, a propósito dos seus 60 anos.

A revista "Spirou", onde Lagaffe fez a sua estreia a 28 de Fevereiro de 1957, há precisamente 65 anos, publicará semanalmente as novas pranchas desenhadas por Delaf a partir do dia 6 de Abril.

Criação de André Franquin, também desenhador de Spirou e criador do Marsupilami, Gaston Lagaffe, no papel, fez a vida negra aos membros da redacção da revista que o publicava, com as mais mirabolantes invenções, inimagináveis trapalhadas e os desastres mais insólitos, apesar do seu voluntarismo, boa vontade e disponibilidade para ajudar mesmo quem não precisava nem queria, geralmente em histórias auto-conclusivas de uma página, transbordantes de um irresistível humor sarcástico assente num traço nervoso e muito dinâmico.

Até 1992, sempre assinado por Franquin, apesar de colaborações de outros autores nos argumentos, com destaque para Jidehém, Gaston Lagaffe foi presença irregular nas páginas daquela revista, até o seu criador lhe ter posto um final que desejava definitivo.

No nosso país, onde chegou a ser baptizado como Zacarias (!), Lagaffe estreou-se no "Cavaleiro Andante", em 1955, tendo marcado presença nas revistas "Foguetão", "Zorro", "Jacaré" ou "Spirou", tendo igualmente pertencido aos catálogos da Arcádia, Meribérica e ASA, tendo esta última editado integralmente os 19 álbuns que recolhem as suas divertidas confusões.

O novo álbum, intitulado "Le Retour de Lagaffe", será lançado a 19 de Outubro de 2022.