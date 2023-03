Genética prova que Beethoven não era um Beethoven

C.F. Hoje às 11:02 Facebook

Uma investigação científica publicada esta semana na revista "Current Biology" chega à conclusão que Ludwig van Beethoven, não era da família Beethoven. Cientistas alegam que pelo menos um caso extraconjugal terá acontecido na linhagem da família, já que há descontinuidade genética nas amostras recolhidas.

Ludwig van Beethoven ( 1770-1827) não era afinal da família Beethoven. O compositor que edificou os pilares da música ocidental, e que foi autor de uma "Sétima Sinfonia" considerada a música para o fim do Mundo, e um dos compositores mais respeitados e mais influentes de todos os tempos terá afinal um sobrenome desconhecido.

O estudo científico partiu de cinco amostras de cabelo correspondentes, algumas preservadas desde o século XIX e a evidência do cromossoma Y demonstra "a descontinuidade na linhagem paterna entre Aert van Beethoven e os cinco descendentes vivos, concluímos que a explicação mais plausível para nossa observações implicam que pelo menos um evento de paternidade extrapar (EPP) ocorreu na linha paterna direta de Beethoven, entre a concepção do filho de Aert van Beethoven, Hendrik, em Kampenhout, Bélgica, em c.1572, e a concepção de Ludwig van Beethoven sete gerações depois em 1770, em Bonn, Alemanha", escrevem os investigadores nas suas conclusões.

Em busca de um sobrenome para Beethoven

Com o objetivo de investigar mais detalhes e tentar obter um sobrenome e uma linhagem para van Beethoven, consultaram bancos de dados com mais de 52.500 registos e identificaram cinco perfis intimamente relacionados descendentes da linhagem. Mas os cinco participantes tinham apelidos diferentes, o que segundo o estudo é "consistente com a fixação de sobrenomes em muitas partes da Europa ocorrendo vários séculos, não tendo conseguido estabelecer a patrilinhagem genética direta de Beethoven" e o sobrenome do indivíduo com quem terá decorrido este caso extraconjugal.

Além de testar os cromossomas Y de Van Beethovens vivos, entre três descendentes vivos do sobrinho de Beethoven, Karl van Beethoven, (filho do seu irmão Kaspar) que são documentados como parentes genéticos de 7º grau de Beethoven, há uma outra descoberta. Os cientistas escrevem que pela análise "não podemos assumir com confiança que Ludwig e Kaspar Anton Karl eram irmãos completos. Como resultado, não podemos provar ou refutar de forma conclusiva o parentesco entre Beethoven e os descendentes de Karl van Beethoven e não podemos fornecer verificação adicional da autenticidade da amostra com base nisso". O que levanta a hipótese de a descontinuidade ter ocorrido com os pais de Ludwig Van Beethoven.