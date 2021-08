George Harrison lidera os tops 20 anos depois de ter morrido

Helena Teixeira da Silva Hoje às 13:13 Facebook

"All things must pass" completou 50 anos em 2020. Álbum mítico regressa agora numa edição especial.

George Harrison, o mais discreto dos Beatles, tinha 27 anos quando a banda de Liverpool que incendiou o Mundo na década de 60 do século passado colocou um ponto final nos dez anos de música mais bem-sucedida de todos os tempos. Pouco depois, o cantor e guitarrista britânico inaugurava, como todos os outros - John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr -, uma carreira a solo, compondo e resgatando da gaveta os temas que não haviam passado no crivo do grupo.

A 27 de novembro de 1970 é lançado o álbum "All things must pass", um epitáfio a lembrar que tudo acaba e uma obra-prima a anunciar o fim da crença na utopia do "hippie world". A estreia - o terceiro trabalho a solo é o primeiro pós separação dos Beatles - é aclamada pelo público e pela crítica em tempo real, permanecendo sete semanas no top da Billboard 200.