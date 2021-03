George R.R. Martin assina contrato milionário com a HBO 

Rafaela Pereira Hoje às 10:42 Facebook

George R.R Martin, o autor da saga de livros que inspirou a série "Guerra dos Tronos", assinou um acordo milionário de longo prazo com a HBO para desenvolver conteúdos para o canal e para o respetivo serviço de streaming, a HBO Max, avança a revista norte-americana "The Hollywood Reporter".

Martin já soma quatro prémios de televisão Emmy e está atualmente envolvido em cinco projetos da HBO baseados em "As crónicas de Gelo e Fogo" e tem outro já aprovado, "House of the Dragon", que deverá estrear já em 2022.

A parceria entre Martin e a HBO começou em 2007. Antes de assinar o contrato, o escritor já estava a trabalhar em mais duas séries, como produtor executivo de "Who Fears Death", uma adaptação do romance pós-apocalíptico de Nnedi Okorafor, e de "Roadmarks", uma adaptação do romance de fantasia de Roger Zelazny.

Este acordo vem confirmar que, neste momento, a HBO encontra-se a trabalhar em três novos spin-offs da "Guerra dos Tronos", a série exibida entre 2011 e 2019 que é um dos maiores sucessos do canal e já quebrou recordes no que consta a prémios conquistados.