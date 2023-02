Geovani Martins: "Nunca houve tanto terror bélico no Brasil como nos nossos dias"

"Via Ápia", romance de estreia do escritor carioca Geovani Martins, denuncia a violência policial nas favelas.

Há dois anos, o livro de contos "O sol na cabeça" já chamara a atenção para o potencial de Geovani Martins, mas só agora, com a publicação do seu primeiro romance, "Via Ápia", é que o talento deste jovem autor que traz para o interior dos romances a vibração e energia dos bairros degradados do Rio de Janeiro encontra uma expressão plena.

"Via Ápia" é um livro duro, mas carrega um lado sonhador. Conjugar duas dimensões distintas foi o maior desafio?