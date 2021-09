Gigantes da indústria de entretenimento reúnem-se em Tróia 

Rogério Matos Hoje às 12:55 Facebook

O "Trojan Horse Was a Unicorn" (THU), considerado um dos maiores eventos de formação e co-working da indústria de entretenimento digital e interativo, realiza-se em Tróia, Grândola, entre 20 a 25 de setembro.

A programação dos seis dias do THU inclui palestras, mentorias, demonstrações, sessões de recrutamento, atividades especiais de "team building" e a galeria, onde os participantes podem aprender com os artistas presentes e participar em sessões de desenho de modelo vivo.

Em nota de imprensa divulgada pelo município de Grândola, pode-se ler que no evento estarão artistas e criadores consagrados mundialmente, que vão partilhar conhecimentos sobre áreas diversas da indústria, tais como 2D, 3D, Ilustração, Animação, VR, Design Gráfico, VFX, Tecnologia, Som, Escultura e Pintura, entre outros. Mais de 30 talentos da indústria são esperados este ano.

Fundado em Portugal em 2013, o THU Main Event é considerado um dos mais relevantes do setor de entretenimento digital e interativo, à escala global. Com a Sony e a Lenovo como os seus parceiros globais, o THU dedica-se a apoiar a sua comunidade (a Tribo), que conta com criativos de diferentes áreas: artistas conceptuais, ilustradores, designers gráficos, artistas 2D e 3D, diretores de arte, arquitetos, programadores, engenheiros de som, profissionais de efeitos especiais e gaming, entre outros.

O "Trojan Horse Was a Unicorn" (THU) é uma marca internacional de renome na indústria, promovendo diversos eventos e projetos por todo o mundo e afirmando-se como um ecossistema de networking criado para partilhar conhecimento e inspirar criadores.

O THU foi realizado durante os últimos dois anos em La Valletta, Malta, depois de cinco anos junto ao rio Sado.