Fadista atua pelas 21 horas em evento da Wines of Portugal.

Gisela João realiza hoje um concerto gratuito em streaming a partir das 21 horas. O espetáculo organizado pela ViniPortugal será transmitido via Facebook da Wines of Portugal. Segundo Frederico Falcão, presidente da associação para a promoção dos vinhos de Portugal, "2020 não foi um ano fácil e queremos homenagear todos os nossos produtores e a indústria mundial do vinho em geral, oferecendo-lhes este momento cultural de união".