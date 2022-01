Globos de Ouro coroam "O poder do cão", "West Side story" e a série "Sucession"

João Antunes Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerimónia decorreu de forma discreta em Hollywood, após fortes críticas o ano passado.

O western da Netflix "O poder do cão", realizado por Jane Campion, e a nova versão do musical "West Side story", assinada por Steven Spielberg, do lado dos filmes, e a série "Succession", sobre os problemas de sucessão num grupo de media e que já vai na terceira temporada, foram os grandes vencedores da 79.ª edição dos Globos de Ouro, cuja cerimónia se realizou domingo à noite, madrugada em Portugal, em Hollywood. Ou melhor, não houve cerimónia: nada de passadeira vermelha, apresentadores célebres, a nata do mundo do espetáculo a assistir ou sequer transmissão televisiva.

A explicação da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood remeteu para a pandemia, mas segundo fontes da indústria, as críticas que a associação recebeu em 2021 levou a um boicote das estrelas do cinema e da televisão. Alguns artigos denunciaram uma profunda estagnação, o impedimento de entrada de novos membros, a quase ausente diversidade racial e de género e problemas na gestão financeira. Como dar credibilidade a um grupo que é composto por apenas 87 membros? Fala-se até nos bastidores que estes poderão ter sido os últimos prémios entregues pela imprensa estrangeira em Hollywood.

E se é verdade que "O poder do cão" (Melhor Filme/Drama, Melhor Realização e Melhor Ator Secundário) e "West Side story" (Melhor Filme/Musical ou Comédia, Melhor Atriz/ Musical/Comédia e Melhor Atriz Secundária) partilham o topo dos prémios, com três Globos cada, o filme de Jane Campion surge na frente das listas de apostas para os Oscars.

"O poder do cão", disponível entre nós desde 1 de dezembro, assinala o regresso à ribalta da realizadora neozelandesa, a primeira mulher a vencer a Palma de Ouro de Cannes, com "O piano", já há quase 30 anos, mas que desde então tem mantido uma carreira irregular. Neste seu último trabalho, baseado num romance de Thomas Savage, que também adaptou, e interpretado por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e o jovem Kodi Smit-McPhee (Globo de Ouro de Ator Secundário), situa a ação no ano de 1925, em Montana. É aí que Phil Burbank dirige o rancho com mão de ferro, inspirando medo à sua volta. A chegada do irmão, com a nova esposa e o filho, vão abrir a Phil uma possibilidade que até aí rejeitava: o amor.

Caso tivesse havido cerimónia, também teriam sido estrelas da noite Nicole Kidman, considerada Melhor Atriz de Drama por "Being the Ricardos", um original da Amazon Prime; Will Smith, Melhor Ator de Drama por "King Richard: Para além do jogo"; ou Andrew Garfield, Melhor Ator de Comédia/Musical por "tick, tick......BOOM!".

Kenneth Branagh perdeu como realizador mas venceu o Globo de Ouro de Melhor Argumento pelo seu "Belfast"; "Encanto" conquistou sem surpresa o prémio de Melhor Animação; e "Dune" teme como consolação o prémio de Melhor Partitura, assinada por Hans Zimmer. "Conduz o meu carro", do japonês Ryusuke Hamaguchi, brevemente nas nossas salas, foi considerao o Melhor Filme em Língua Estrangeira.

PUB

No lado das séries, houve ainda Globos de Ouro distribuídos por títulos como "Hacks", "Ted Lasso" e "Squid game", além de um primeiro galardão para uma mulher transgénero, Mj Rodriguez, Melhor Atriz por "Pose". Nos telefilmes o destaque vai para mais um prémio nas carreiras de Kate Winslet, Melhor Atriz em "Mare of Easttown"; e de Michael Keaton, Melhor Ator em "Dopesick".

Os prémios

Melhor Filme/Drama:

O poder do cão

Melhor Filme/Musical ou Comédia:

West Side story

Melhor Atriz/Drama:

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Melhor Ator/Drama:

Will Smith (King Richard)

Melhor Atriz/Musical ou Comédia:

Rachel Zegler (West Side story)

Melhor Ator/Musical ou Comédia:

Andrew Garfield (tick, tick... BOOM!)

Melhor Atriz Secundária:

Ariana DeBose (West Side story)

Melhor Ator Secundário:

Kodi Smit-McPhee (O poder do cão)

Melhor Realização:

Jane Campion (O poder do cão)

Melhor Argumento:

Kenneth Branagh (Belfast)

Melhor Animação:

Encanto

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa:

Conduz o meu carro

Melhor Partitura:

Hans Zimmer (Dune)

Melhor Canção:

No time to die (do filme com o mesmo nome)

Melhor Série/Drama:

Succession

Melhor Série Musical/Comédia:

Hacks

Melhor Telefilme:

A estrada subterrânea

Melhor Atriz Telefilme:

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Melhor Ator Telefilme:

Michael Keaton (Dopesick)

Melhor Atriz Série/Drama:

Mj Rodriguez (Pose)

Melhor Ator Série/Drama:

Jeremy Strong (Succession)

Melhor Atriz Série/Musical ou Comédia:

Jean Smart (Hacks)

Melhor Ator Série/Musical ou Comédia:

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Melhor Atriz Secundária Televisão:

Sarah Snook (Succession)

Melhor Ator Secundário: Televisão:

O Yeung-so (Squid game)