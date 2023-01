Globos de Ouro estão de volta esta noite após o ano do apagão

João Antunes Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

"Avatar 2", "The Fabelmans" e "The banshees of Inisherin" são filmes favoritos. Sérrie "Abbott elementary" é das nomeadas.

Depois de um ano marcado por várias controvérsias, sobretudo a falta de diversidade racial e de sexo e o número muito restrito de membros, o que levou a vários boicotes e a ausência de transmissão na TV - foi o "ano do apagão" -, os Globos de Ouro voltam esta noite a uma certa normalidade, com a 80.ª cerimónia dos prémios da associação de jornalistas estrangeiros creditados em Hollywood. Começa às 17 horas em LA, EUA (1 hora em Portugal).

Habitualmente considerado o barómetro dos Oscars, os Globos de Ouro têm ultimamente divergido do gosto da Academia, o que terá a ver com a cada vez maior diversidade de apostas. Já não são apenas os filmes de estúdio que se perfilam como grandes candidatos; as plataformas de streaming e os independentes ganham cada vez mais espaço.