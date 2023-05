Glockenwise e Moullinex no festival L'Agosto

JN/Agências Hoje às 18:39 Facebook

O festival L'Agosto regressa ao centro histórico de Guimarães em agosto, com um cartaz que inclui Glockenwise, Maria Reis, Solar Corona, Moullinex com GPU Panic e África Negra, anunciou a organização.

"De 3 a 5 de agosto, as sonoridades da contemporaneidade estão de regresso a Guimarães, nos jardins do Museu Alberto Sampaio onde coabitam um total de nove nomes emergentes e consagrados, tanto no panorama nacional como no internacional", referiu a organização do L'Agosto, num comunicado hoje divulgado.

No primeiro dia, 3 de agosto, atuam o britânico Rival Consoles, os portugueses Glockenwise, que editaram este ano "Gótico Português, e os "embaixadores eternos do som de São Tomé e Príncipe" África Negra.

Para 4 de agosto, estão agendadas as atuações da dupla francesa Ko Shin Moon, dos portugueses Moullinex com GPU Panic, que irão apresentar "um novo espetáculo visual", e da cantautora portuguesa Maria Reis.

O L'Agosto termina no dia 05 de agosto com And So I Watch You From Afar", da Irlanda do Norte.

O cartaz do último dia fica completo com "as sonoridades mais densas e eletrizantes" dos portugueses Solar Corona e Cobrafuma.

A organização do L'Agosto destaca que o festival "promove a valorização do património através da arte, neste caso da música e da contemporaneidade, e procura ser também uma oferta diferenciadora das Festas da Cidade, as Gualterianas, ao complementar a oferta cultural e lúdica para outros públicos, num momento mais dedicado a um público mais jovem e alternativo".

Este ano, as Gualterianas acontecem entre 28 de julho e 8 de agosto.

Os bilhetes para edição deste ano do L'Agosto já estão à venda.